Новым вызовом властям регионов СКФО назвал штамм Covid-19 «омикрон» полпред Юрий Чайка

«В округе уже распространяется новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон». Высокий уровень его заразности ставит перед нами новые вызовы, требующие незамедлительного реагирования.

В рамках выполнения поручений Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина и председателя правительства Российской Федерации Михаила Владимировича Мишустина в кратчайшие сроки необходимо подготовить инфраструктуру систем здравоохранения субъектов округа к резкому росту заболеваемости», — цитирует Чайку пресс-служба полпредства.

Полномочный представитель Президента, призвал глава регионов СКФО организовать строжайший контроль за соблюдением введенных ограничительных мероприятий, усилить контроль за соблюдением санитарных требований в местах массового пребывания людей, особенно на пассажирском транспорте и в организациях торговли.

«На ближайших заседаниях оперативных штабов предлагаю обсудить условия проведения массовых мероприятий, еще раз проработать вопросы безопасного функционирования образовательных учреждений на предмет соблюдения требований по входному температурному мониторингу, регулярному обеззараживанию помещений и тому подобное. Эти меры не требуют дополнительных финансовых средств и напрямую зависят только от уровня исполнительской дисциплины», — сказал Чайка.

Также, по его словам, в регионах необходимо обратить внимание на недостаточные темпы роста тестирования населения. Увеличение количества тестирований позволит своевременно выявлять и изолировать заболевших, снизит опасность для здорового населения, считает он.

«Отдельно обращаю внимание глав субъектов на необходимость продолжения работы по достижению значений формирования коллективного иммунитета. Необходимо обеспечить бесперебойную работу пунктов вакцинации и продолжить проведение информационно-просветительской работы с населением по указанному вопросу», — подчеркнул полпред.

Чайка обратился к руководителям органов федеральной власти с просьбой обеспечить непрерывное методическое и консультативное сопровождение деятельности регионов СКФО по подготовке к развертыванию коечного фонда, привлечению дополнительного медицинского персонала и студентов-медиков к работе в первичном звене здравоохранения и в колл-центрах по борьбе с распространением Covid-19.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в Ингушетии и принимаемых мерах по противодействию распространению коронавирусной инфекции, в том числе ее новых штаммов, рассказал Глава республики Махмуд-Али Калиматов.

По итогам совещания полпредом даны соответствующие поручения.

В мероприятии, проходившем в режиме видеоконференцсвязи, приняли участие заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев, первый заместитель Минпромторга Василий Осьмаков, руководитель Росздравнадзора Анна Самойлова, заместитель руководителя Роспотребнадзора Елена Ежлова.