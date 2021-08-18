Нацпроекты

Новый детсад на 220 малышей открылся в одном из округов города Назрани Ингушетии

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В Альтиевском округе Назрани ввели в эксплуатацию новое здание дошкольного учреждения на 220 мест в рамках нацпроекта «Демография», сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

«Современное двухэтажное здание включает в себя игровые комнаты, методический кабинет, а также кабинеты психолога и логопеда, музыкально-спортивный зал, театральный уголок и планетарий», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, для каждой из 12 групп, в том числе четырех ясельных, закуплено учебное оборудование, а также определены игровые площадки. Созданы необходимые условия для развития и обучения детей. Учреждение полностью укомплектовано.

Поздравить педагогический коллектив, детей и их родителей со значимым событием приехал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов. Руководитель субъекта в ходе церемонии отметил, что за последние годы государством предприняты серьезные шаги по обеспечению доступности и качества дошкольного образования.

«Все, что касается детей, их образования, развития, является ключевым направлением деятельности органов власти республики. В Назрани мы сейчас строим ещё два садика, а всего в республике сейчас строится 9 детских садов. Надеюсь, это положительно отразится на качестве жизни жителей населенных пунктов», — заявил Калиматов.

Как сообщила министр образования и науки Ингушетии Эсет Бокова, показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет в регионе увеличился с 49% до 82% за полтора года (с января 2020 г. по настоящее время). Такого результата удалось достичь благодаря строительству и введению в эксплуатацию в регионе 18 детсадов в рамках нацпроекта «Демография» и федеральных программ.

«Еще пять детских садов планируется открыть в Ингушетии до конца текущего года. В дошкольных учреждениях, расположенных в сельских поселениях Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант, Сагопши и Средние Ачалуки, будет дополнительно открыто 340 ясельных мест. Также по линии Минсельхоза Ингушетии строится детсад в с. п. Вежарий-Юрт на 140 мест, в том числе 40 мест для детей до 3 лет», — отметила Бокова.

Для сел Мужичи, Зязиков-Юрт, Новый Редант и Вежарий-Юрт дошкольные учреждения станут первыми в населенных пунктах.

Кроме того, в данное время ведется строительство девяти детских садов в рамках национального проекта «Демография», открытие которых запланировано на начало 2022 года. Вся эта работа позволяет планомерно двигаться к стопроцентному обеспечению доступности дошкольного образования в республике, в частности, для детей до трех лет.

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