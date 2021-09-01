Новый детсад открылся в Малгобекском районе Ингушетии к началу учебного года

«Обрадовали жителей селения Новый Редант открытием детского сада на 220 мест. Здесь он, как и в Зязиков-Юрте, первый за всю историю существования сел», — пишет руководитель региона.

По его словам, в рамках реализации нацпроектов власти вводят в эксплуатацию новые социальные объекты: садики, школы, ДК и ФОКи. Все это улучшает качество жизни населения республики, а также положительно сказывается на снижении безработицы в регионе.

Как уточнили газете «Ингушетия» в управлении капитального строительства республики, детский сад «Росинка» возвели в рамках нацпроекта «Демография».

В двухэтажном здании предусмотрены оборудованный пищеблок, медкабинет, музыкальный и физкультурный залы. А для детей с ограниченными возможностями здоровья создана доступная среда — установлены пандусы и подъемник. Во дворе учреждения есть игровые площадки, они оборудованы спортивными снарядами для физического развития маленьких воспитанников, а также созданы песочницы, горки и лесенки.