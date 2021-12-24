Новый директор РДНТ Ингушетии нацелил коллектив на популяризацию родного языка

Руководитель РДНТ, тепло поприветствовав сотрудников, изложил свое видение предстоящей работы. Особое внимание уделил необходимости популяризации ингушского языка. «Думаю, всем было бы приятно получать поздравления с днем рождения и по другим торжественным случаям на родном языке», — сказал он.

Также Эсмурзиев предложил разместить в РДНТ и во всех домах и центрах культуры стенды с портретами выдающихся деятелей культуры и науки Ингушетии, чтобы подрастающее поколение знало, что ингушский народ богат людьми, чье творчество и научные изыскания вносят весомый вклад в развитие общероссийской культуры.

Заместитель директора Марем Котиева вкратце рассказала о проектах, которые в настоящее время находятся в процессе работы. Также она озвучила проблемы производственного характера, на что руководитель РДНТ пообещал найти возможности для их решения.

Далее Эсмурзиев предложил специалистам РДНТ представить свои предложения по проектам, с которыми Дом народного творчества Ингушетии выйдет в следующем году на общероссийскую культурную арену.

Завершилась встреча на торжественной ноте. От имени коллектива Алаудин Алиханович поздравил художественного руководителя РДНТ Асет Абдурзакову с присуждением ей Премии правительства Российской Федерации имени Луначарского. Он отметил высокий вклад Асет Магомедовны в ингушскую культуру, которой она служит всю свою жизнь.