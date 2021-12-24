Новый директор РДНТ Ингушетии нацелил коллектив на популяризацию родного языка

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В Республиканском доме народного творчества Ингушетии состоялось первое рабочее совещание нового директора Алаудина Эсмурзиева с коллективом, сообщила пресс-служба учреждения.

Руководитель РДНТ, тепло поприветствовав сотрудников, изложил свое видение предстоящей работы. Особое внимание уделил необходимости популяризации ингушского языка. «Думаю, всем было бы приятно получать поздравления с днем рождения и по другим торжественным случаям на родном языке», — сказал он.

Также Эсмурзиев предложил разместить в РДНТ и во всех домах и центрах культуры стенды с портретами выдающихся деятелей культуры и науки Ингушетии, чтобы подрастающее поколение знало, что ингушский народ богат людьми, чье творчество и научные изыскания вносят весомый вклад в развитие общероссийской культуры.

Заместитель директора Марем Котиева вкратце рассказала о проектах, которые в настоящее время находятся в процессе работы. Также она озвучила проблемы производственного характера, на что руководитель РДНТ пообещал найти возможности для их решения.

Далее Эсмурзиев предложил специалистам РДНТ представить свои предложения по проектам, с которыми Дом народного творчества Ингушетии выйдет в следующем году на общероссийскую культурную арену.

Завершилась встреча на торжественной ноте. От имени коллектива Алаудин Алиханович поздравил художественного руководителя РДНТ Асет Абдурзакову с присуждением ей Премии правительства Российской Федерации имени Луначарского. Он отметил высокий вклад Асет Магомедовны в ингушскую культуру, которой она служит всю свою жизнь.

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