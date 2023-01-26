Инвестиции

Новый инвестиционный стандарт внедрят в Ингушетии в текущем году

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Ингушетия в числе 44 регионов России, где в 2023 году внедряется новый инвестиционный стандарт.

На рабочей встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым первый заместитель председателя правительства региона Олег Фурсов сообщил, что необходимо создать в первую очередь инвестиционную декларацию, агентство развития и инвестиционные комитеты, карту субъекта, внедрить свод правил и провести мониторинг.

«Инвестиционная декларация» принимается на период деятельности главы субъекта. В его лице власть региона берет на себя обязательства всячески помогать инвесторам улучшать их положение. Мы подготовили проект документа, он должен пройти процедуру согласования», — отметил Фурсов.

По его словам, после завершения процедуры согласования «Инвестиционная декларация» будет предоставлена для оценки Общероссийским общественным организациям «Деловая Россия», «Опора России», РСПП по Ингушетии, ТПП по республике.

Отметим, что еще в июле прошлого года по поручению Главы республики была создана рабочая группа по внедрению стандарта.

«За прошедший период работы нами были подготовлены ряд принципиальных документов, которые, собственно говоря, формируют этот инвестиционный стандарт», — подчеркнул Фурсов.

Напомним, что на прошлогоднем Петербургском Международном экономическом форуме Президент России Владимир Путин отметил, что по итогам 2021 года региону удалось на 24 позиции улучшить свой рейтинг.

«Это большое достижение, но оно было закономерным. Те усилия, которые мы приложили для повышения доверия инвесторов к власти, они не могли остаться незамеченными и дали вот такой результат», — считает Калиматов.

Новый инвестиционный стандарт будет влиять на оценку эффективности работы правительства региона, и оценивать ее будут непосредственно инвесторы.

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