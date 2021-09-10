Новый корпус «Дома ветеранов» открылся в Назрановском районе Ингушетии

«Забота о пожилых людях и создание для них условий — приоритетное направление в моей деятельности. Сегодня мы открыли дополнительный корпус на территории санаторно-курортного комплекса «Дом ветеранов» в сельском поселении Сурхахи, тем самым увеличив коечный фонд на 80 мест и в 2,5 раза повысив количество одновременно получающих лечение тыловиков, ветеранов труда и военной службы», — поделился новостью Калиматов со своими подписчиками в соцсетях.

Как отметил руководитель региона, строительство здания велось в рамках реализации регионального проекта «Старшее поколение» нацпроекта «Демография». По его данным, в республике всего семь учреждений социальной защиты населения. И данная сеть нуждается в расширении и совершенствовании.

«Так, в период до 2024 года планируем построить реабилитационный центр для инвалидов на 250 мест в Али-Юрте, комплексные центры социального обслуживания граждан пожилого возраста и людей с ОВЗ в Карабулаке, Назрани, Малгобеке, Сунже и Экажево», — пишет Калиматов.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в Сурхахи совсем недавно построили новый четырехэтажный корпус социально-оздоровительного центра «Дом ветеранов». Новое здание на 50 мест возвели в рамках реализации национального проекта «Демография». Объект контрактной стоимостью 139 млн руб. построили по заказу Минстроя республики. В новом корпусе созданы все необходимые условия для пребывания, лечения и отдыха пожилых людей. Дом ветеранов сможет принимать до 80 человек одновременно.

Напомним, социально-оздоровительный центр на 30 мест был открыт в Ингушетии в мае 2010 года в преддверии Дня Победы.

Накануне на встрече с представителями масс-медиа Глава региона обещал журналистам помочь с путевками в новый санаторий.