Новый механизм оценки качества социальных услуг жителями разрабатывают в Ингушетии

«В республике начата работа по внедрению регионального социального стандарта, направленного на повышение качества и доступности услуг в социальной сфере», — сказал Калиматов, выступая с посланием республиканскому парламенту.

По данным Главы Ингушетии, стандартом предусмотрен механизм оценки качества услуг в социальной сфере жителями региона, наличие навигатора по мерам поддержки, на которые может рассчитывать человек, служба социального коридора, оказывающего помощь заявителям в режиме одного окна. При этом задействуются ресурсы государства, бизнеса, благотворительных фондов и некоммерческих организаций.

Глава Ингушетии поручил Минтруда обеспечить внедрение параметров стандарта в текущем году.

Калиматов также заявил, что на первый план не только в бизнесе, но и в госуправлении выходит клиентоориентированный подход, когда в центре внимания — интересы пользователя-гражданина. Прежде всего данный подход внедряется в ведомствах, наиболее часто взаимодействующих с гражданами и организациями напрямую.

Руководитель Ингушетии дал указания вице-премьеру, курирующему данный блок, Минэкономразвития республики и всем ответственным органам исполнительной власти обеспечить внедрение в работу принципов клиентоцентричности.