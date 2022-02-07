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Новый министр культуры Ингушетии поблагодарила своего предшественника за проделанную работу

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Исполняющая обязанности министра культуры Ингушетии Залина Льянова поблагодарила прежнее руководства министерства за проделанную работу, сообщила пресс-служба ведомства.

«Вступая в должность министра культуры от лица всей творческой интеллигенции субъекта, аппарата ведомства и от себя лично выражаю благодарность прежнему руководству министерства — народному артисту Ингушетии Темерлану Дзейтову, народной артистке республики Айне Ильясовой и Рустаму Таркоеву — за проделанную работу», — написала она на странице Минкультуры в «Инстаграм».

Льянова отметила, что за время их руководства ведомством был проделан большой объём работы. Введены в эксплуатацию дома культуры в разных населенных пунктах (большинство из них отдаленные), реконструирован ряд культурных учреждений, которые долгое время находились в плачевном состоянии, проведены мероприятия республиканского и всероссийского масштабов, выпущено в свет немало культурно значимой литературы.

«Желаю вам доброго здоровья, благополучия и успехов в дальнейшем!» — написала Залина Льянова.

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