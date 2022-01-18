Новый штамм Covid-19 «омикрон» выявлен у 8 жителей Ингушетии

Об этом на своей странице в Instagram написал Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов после участия в заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с новой коронавирусной инфекцией в режиме видеоконференцсвязи, под руководством премьер-министра России Михаила Мишустина.

Калиматов отметил, что по поручению Президента России Владимира Путина разработан план дополнительных мероприятий, направленных на оказание помощи медицинским учреждениям при возможном увеличении числа больных.

Мишустин озвучил нескольких основных блоков. Так, регионам выделят дополнительно 5 млрд рублей на лекарства. Для работы на «горячей линии» будут привлекать студентов медицинских вузов и колледжей, оплатив их деятельность а для взаимодействия с людьми старшего поколения — студентов и волонтеров. Предусмотрено дополнительное финансирование для поддержки системы ОМС. На увеличение объемов тестирования будут выделены средства из резервного фонда на проведение секвенирования и обеспечение экспресс-тестами.

«Все эти меры направлены на защиту людей. Но по-прежнему главной защитой от коронавируса остается вакцинирование. Прошу жителей республики пройти полный цикл вакцинации. Берегите себя и своих близких», — подчеркнул Глава Ингушетии.