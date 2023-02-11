Новый трансформатор для электроснабжения двух муниципалитетов Ингушетии установят в ближайшие дни
Новый трехфазный трансформатор мощностью 40 тыс. кВА для бесперебойного снабжения электроэнергией жителей города Сунжи и Сунженского района установят в ближайшие дни, сообщили газете «Ингушетия» в правительстве республики.
Электрическое устройство на сумму 37,5 млн рублей уже доставлено в регион. Трансформатор закуплен после подписания соглашения между промышленно-финансовой группой «Сафмар» Микаила Гуцериева и Национальным фондом развития Ингушетии.
Напомним, что в начале февраля министр энергетики и ЖКХ региона Ахмет Лолохоев на встрече с Главой республики Махмуд-Али Калиматовым отметил, что специалистам «Ингушэнерго» понадобится не больше недели на установку и проверку нового оборудования. Это позволить избежать веерных отключений в периоды пиковых нагрузок.
Руководитель субъекта заметил, что жители города и района страдают от перебоев в подаче электроэнергии.
«Мы обязаны им помочь и качественно провести всю работу. Профильным ведомствам необходимо быть в курсе подобных проблем и пытаться решить их до наступления того момента, когда жители готовы уже жаловаться в любые инстанции», — подчеркнул Калиматов.