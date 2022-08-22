Нулевую ставку по налогу на прибыль теперь смогут применять дома культуры

В перечень видов деятельности в том числе вошло проведение различных занятий, курсов, лекций, творческих лабораторий, экскурсий, концертов, фестивалей, конкурсов, кинопоказов, научно-исследовательская и методическая деятельность в культурно-досуговой сфере, организация детского отдыха, а также выездных культурных мероприятий для инвалидов, сирот и пожилых граждан, сообщается на сайте кабинета министров

Решение будет действовать, начиная с налогового периода 2022 года. Оно позволит увеличить долю собственных средств муниципальных учреждений культуры и направлять их на повышение оплаты труда сотрудников и проведение дополнительных социально значимых мероприятий.

«Особенно нуждаются в такой поддержке те культурные учреждения, которые расположены в сельской местности, поселках, малых городах. Их у нас по России почти 37 тыс. Для местных жителей это не просто место отдыха, но и важная часть социальной инфраструктуры», — отметил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Напомним, с 2020 года нулевую ставку по налогу на прибыль могут использовать музеи, театры и библиотеки, учредителями которых являются регионы или муниципалитеты.

В марте 2022 года были внесены изменения в Налоговый кодекс, которые распространили такую льготу на муниципальные клубы, дома и дворцы культуры. Постановление подготовлено для реализации этих изменений.