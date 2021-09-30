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ОАО «РЖД», комитет по туризму Ингушетии и ООО «Ретро-Туризм» заключили соглашение о сотрудничестве

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Сегодня, 30 сентября, в рамках железнодорожной конференции «PRO // Движение. Туризм» в Минеральных Водах между ОАО «Российские железные дороги», комитетом по туризму Республики Ингушетия и ООО «Ретро-Туризм» подписано соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.

Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Свои подписи под документом поставили начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев и генеральный директор ООО «Ретро-Туризм» Тавум Токаев.

Соглашение предусматривает создание новых железнодорожных туристических маршрутов, направленных на развитие санаторно-курортного комплекса Ингушетии, а также благоприятных условий для развития экскурсионного ретродвижения на паровой тяге, в том числе на участке Назрань — Минеральные Воды.

Основная цель данного документа — содействие в разработке туристических проектов с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта.

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