ОАО «РЖД», комитет по туризму Ингушетии и ООО «Ретро-Туризм» заключили соглашение о сотрудничестве

Об этом газете «Ингушетия» сообщила пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (филиала ОАО «РЖД»). Свои подписи под документом поставили начальник Северо-Кавказской железной дороги Сергей Задорин, председатель комитета по туризму Ингушетии Беслан Мизиев и генеральный директор ООО «Ретро-Туризм» Тавум Токаев.

Соглашение предусматривает создание новых железнодорожных туристических маршрутов, направленных на развитие санаторно-курортного комплекса Ингушетии, а также благоприятных условий для развития экскурсионного ретродвижения на паровой тяге, в том числе на участке Назрань — Минеральные Воды.

Основная цель данного документа — содействие в разработке туристических проектов с использованием инфраструктуры железнодорожного транспорта.