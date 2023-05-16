Объекты культуры построят и реконструируют в Ингушетии в этом году

«В 2023 году в рамках национального проекта «Культура» запланировано строительство домов культуры в с. п. Даттых, Гейрбек-Юрт, Джейрах, а также капитальный ремонт ДК в с. п. Инарки. Также намечена реконструкция здания Музея изобразительных искусств в Карабулаке, техническое оснащение Мемориального комплекса жертвам репрессий», — отметил Махмуд-Али Калиматов, говоря о планах республиканских властей на этот год и подводя итоги работы за 2022 г.

По его словам, новый Дом культуры в горном поселении Джейрах будет построен на месте старого, который был возведен, предположительно, в 1970-х годах. Изначально он представлял собой сельский клуб, в котором проводились различные мероприятия, впоследствии клуб переделали в ДК. Здание со временем обветшало и находилось в аварийном состоянии.

Культурное развитие играет важную роль в становлении народа, воспитании всесторонне развитых детей, молодежи. Руководитель региона считает важным уделять надлежащее внимание в этом направлении отдаленным сельским поселениям, где нужно создавать культурные объекты и обеспечить жителям возможность культурно проводить свой досуг. Необходимо создавать интересные программы, обучающие кружки и курсы, показывать фильмы, концерты, проводить различные конкурсы, чтобы людей тянуло в учреждения культуры.

Как отметил в своем выступлении в Народном собрании председатель правительства Ингушетии Владимир Сластенин, 2022 год прошел под эгидой празднования 30-летия образования республики. В течение года проведено более 300 культурно-массовых мероприятий, посвященных знаменательной дате.

Во всех городах и сельских поселениях республики, на концертных площадках и домах культуры организованы праздничные концерты, включая выставки национальной кухни и декоративно-прикладного искусства. На Центральном стадионе в Сунже состоялся масштабный праздничный концерт с участием звезд российской и кавказской эстрады, в завершении которого организовано представление с использованием беспилотных летательных аппаратов.

Всего в 2022 году в рамках Года культурного наследия народов России и других памятных дат реализовано более 1 тыс. мероприятий.

Запущен культурно-образовательный проект «Культура для школьников», направленный на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников, повышение культурной грамотности подрастающего поколения.

По госпрограмме «Пушкинская карта» реализовано свыше 150 мероприятий с числом зрителей более 12 тыс. чел., количество приобретенных карт составило 16 тысяч.

В рамках нацпроекта «Культура» обновлены школа искусств в Карабулаке, дома культуры в с. п. Нижние Ачалуки и с. п. Пседах. В Малгобеке проведено оснащение музея боевой и трудовой славы и детской школы искусств музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. Приобретен многофункциональный передвижной культурный центр (автоклуб).