АПК

Объем продукции сельского хозяйства в Ингушетии за 7 месяцев текущего года вырос более чем на 8%

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Объем продукции сельского хозяйства всех производителей Ингушетии в январе-июле текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 7627,2 млн рублей, или 108,3%, в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 августа 2021 года по сравнению с аналогичной датой прошлого года увеличилось поголовье КРС на 1,5% и составило 68986 голов, поголовье птицы увеличилось на 3,4% и составило 357260 голов, поголовье овец и коз насчитывает 288464 головы, увеличение составляет 31,1%.

За семь месяцев в хозяйствах всех сельхозтоваропроизводителей производство молока по расчетам составило 71799,140 тонны, что на 14,5% больше предыдущего периода 2020 года, яиц увеличилось на 4,8% (14150 тыс. штук), производство скота и птицы (на убой в живом весе) составило 4589,351 тонны, увеличение на 4,4%.

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