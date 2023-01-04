Объем промышленного производства в 2023 году в Ингушетии по прогнозам составит 9,7 млрд рублей

Как сообщает пресс-служба Главы и правительства республики, Ингушетия наряду с другими регионами СКФО показала в минувшем году существенный промышленный рост.

По оценке экспертов, 2022-й был сложным в плане решения социально-экономических задач, которые стоят перед каждым субъектом страны. Учитывая весомую разницу в существующей и функционирующей материальной, производственной и ресурсной базе регионов России, положительные показатели промышленного роста в Ингушетии говорят о значительном успехе республики. Это свидетельство постепенного, планомерного наращивания ее экономических резервов и возможностей.

По мнению экспертов, эти успехи весомы и значимы на фоне сокращения промышленного производства, на ряде весьма важных для российской экономики, территориях. В 2022 году по результатам 11 месяцев, промышленный рост смогли обеспечить меньше половины российских регионов.

Глава региона Махмуд-Али Калиматов считает, что главное держать тенденцию роста, пусть даже и в маленьких регионах.

«По мнению некоторых аналитиков, вклад Ингушетии в рост российской промышленности в масштабах страны просматривается как несущественный и не делающий погоду. Но я с этим не согласен. В нынешних непростых экономических условиях важно сохранять положительную динамику. И даже незначительная региональная доля промышленности может стать тем противовесом, который позволит России сохранить баланс в производственной сфере. Потому что это тоже показатель: если у таких регионов как Ингушетия, где промышленность начала развиваться всего несколько лет назад, получается обеспечивать положительную динамику, значит и российская промышленность в целом найдет свою точку роста и выстрелит, как мало кому казалось», — считает Калиматов.

Сообщается, что хорошие показатели у Москвы с ростом на 9,1% и Санкт-Петербурга (4,7%). Большие успехи в этом плане у Якутии (прирост на 11,2%) и Татарстана (на 7%). Похвалы и благодарности заслуживают Омская область (5,8%) и Красноярский край (4,1%). Плюс к этому, отлично потрудились в нефтяном Ненецком АО (13%).