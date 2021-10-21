АПК

Объем сельхозпроизводства в Ингушетии за 9 месяцев текущего года вырос на 8,5%

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В Ингушетии объем продукции сельского хозяйства всех производителей в январе-сентябре текущего года в действующих ценах, по расчетам, составил 10166,6 миллиона рублей или 108,6% в сопоставимой оценке к уровню соответствующего периода предыдущего года.

Как сообщает Северо-Кавказстат, в хозяйствах всех категорий по состоянию на 1 октября по сравнению с аналогичной датой 2020 года увеличилось поголовье КРС на 2% (69105 голов), поголовье птицы увеличилось на 2,2% и составило 352045 голов, поголовье овец и коз насчитывается 289792 головы, увеличение составляет 32%.

За 9 месяцев этого года производство молока в хозяйствах, по расчетам, составило — 94441,550 тонны, что на 15% больше предыдущего периода 2020 года. Производство яиц увеличилось на 5,2% и составило — 18815 тыс. штук, производство скота и птицы (на убой в живом весе) — 6197,256 тонн по сравнению с аналогичной датой прошлого года, больше на 5,8%.

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