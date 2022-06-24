Жилье

Объем строительства жилья в Ингушетии за пять месяцев снизился на 8%

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Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-мае текущего года в Ингушетии составил 4604,7 млн рублей или 91,7 % к соответствующему периоду 2021 года.

С начала года предприятиями и организациями за счет всех источников финансирования на территории республики введен многоквартирный жилой дом площадью 22 тыс. квадратных метров, а также было построено нежилых зданий площадью 12,97 тыс. «квадратов», сообщает Северо-Кавказстат.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено 226 собственных домов площадью 32,5 тыс. кв. метров, что на 7,2 тыс. больше, чем в январе-мае 2021 года. В общем объеме введенного жилья, на индивидуальных застройщиков приходится 59,63 %.

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