Объемы производства минеральной воды в Ингушетии могут увеличиться на 10% в 2023 году

«Всего произведено и реализовано в 2022 году в республике и за ее пределами 9351,8 тыс. полулитров минеральной воды, а также газированной 3321,3 тыс. гекалитров», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, выпуском минеральной воды в Ингушетии занимаются крупные и средние предприятия, в том числе ООО «Ачалуки», ООО «Армхи», ООО «Бешлоам», ООО «Охкур», ООО «ИНАКВА», ООО «Бэст», ООО «Обанхи» и ряд индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минсельхоза региона, в этом году прогнозируется увеличение производства минеральной воды на 10% по сравнению с предыдущим годом. Возможности для достижения этой цели есть.