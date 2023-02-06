Объемы производства минеральной воды в Ингушетии могут увеличиться на 10% в 2023 году

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Крупные и средние предприятия республики в минувшем году произвели и реализовали в регионе и в других субъектах России более 12,4 тыс. полулитров и гекалитров минеральной и газированной воды. В будущем году объемы значительно увеличатся, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства.

«Всего произведено и реализовано в 2022 году в республике и за ее пределами 9351,8 тыс. полулитров минеральной воды, а также газированной 3321,3 тыс. гекалитров», — сказал представитель пресс-службы.

Как отметил собеседник, выпуском минеральной воды в Ингушетии занимаются крупные и средние предприятия, в том числе ООО «Ачалуки», ООО «Армхи», ООО «Бешлоам», ООО «Охкур», ООО «ИНАКВА», ООО «Бэст», ООО «Обанхи» и ряд индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили нашему изданию в пресс-службе Минсельхоза региона, в этом году прогнозируется увеличение производства минеральной воды на 10% по сравнению с предыдущим годом. Возможности для достижения этой цели есть.

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