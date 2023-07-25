Обеспечение пожарной безопасности на избирательных участках обсудили в МЧС по Ингушетии

Как сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства по региону, речь шла об оказании содействия избиркому в информировании избирателей о предстоящих выборах.

Также поднимались вопросы обеспечения пожарной безопасности на участках и организации семинаров с председателями территориальных и участковых избирательных комиссий по этой актуальной теме.

Напомним, в единый день голосования 10 сентября 2023 года в России пройдет более 4 тыс. избирательных кампаний. В Ингушетии состоятся выборы депутатов представительных органов муниципалитетов.