Обильное питье и жаропонижающие препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона»

По ее словам, уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом.

«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — сказала Сметанина.

По ее словам, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.

Как отметила специалист, для устранения заложенности носа, полезно промывание растворами на основании морской воды. Учитывая, что клиническая картина коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», схожа проявлением с ОРВИ, в дополнение к симптоматической терапии может использоваться и противовирусное лечение. Это препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие), которые помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.

По словам главного инфекциониста Москвы, одним из самых популярных заблуждений во время распространения коронавируса является бесконтрольное употребление антибиотиков.

«Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — подчеркнула Сметанина, уточнив, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка.

Напомним, новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен у 8 жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно. В регионе по прогнозу Роспотребнадзора ожидается стремительный рост уже к концу января.