Обильное питье и жаропонижающие препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона»
Обильное питье, жаропонижающие и противовирусные препараты помогут в лечении при первых признаках «омикрона», рассказала ТАСС главный инфекционист департамента здравоохранения Москвы Светлана Сметанина.
По ее словам, уже можно делать первые осторожные выводы по течению инфекции, вызванной новым штаммом.
«Симптоматика практически совпадает с классическим проявлением ОРВИ, а значит, в арсенале почти каждой домашней аптечки есть безрецептурные средства, которые могут облегчить течение болезни. Начало заболевания, как правило, сопровождается интоксикацией и высокой температурой, головной и мышечной болью. В этом случае необходимо выпивать не менее 2 литров жидкости в сутки, измерять температуру тела три раза в день и принимать жаропонижающие препараты (ибупрофен, парацетамол)», — сказала Сметанина.
По ее словам, если температура более 38 держится больше трех дней и не снижается лекарственными препаратами, рекомендуется обратиться к врачу.
Как отметила специалист, для устранения заложенности носа, полезно промывание растворами на основании морской воды. Учитывая, что клиническая картина коронавируса, вызванного штаммом «омикрон», схожа проявлением с ОРВИ, в дополнение к симптоматической терапии может использоваться и противовирусное лечение. Это препараты интерферон-альфа в виде капель, спреев (гриппферон, генферон лайт и другие), которые помогут снизить вирусную нагрузку на начальных стадиях болезни, облегчить симптомы и уменьшить длительность болезни.
По словам главного инфекциониста Москвы, одним из самых популярных заблуждений во время распространения коронавируса является бесконтрольное употребление антибиотиков.
«Многие люди, только почувствовав первые признаки заболевания, сразу бегут в аптеку за антибиотиками. Это в корне неверное решение. Антибиотики — это серьезные препараты со своими противопоказаниями и осложнениями, применять их без назначения врача просто опасно. Важно, что при вирусных инфекциях, к которым относят ковид и другие ОРВИ, назначение антибиотиков не имеет смысла», — подчеркнула Сметанина, уточнив, что принимать антибиотики в первые дни заболевания — большая ошибка.
Напомним, новый штамм коронавируса «омикрон» уже выявлен у 8 жителей Ингушетии. Двое пациентов находятся на стационарном лечении, шестеро наблюдаются амбулаторно. В регионе по прогнозу Роспотребнадзора ожидается стремительный рост уже к концу января.