Обильные дожди в Ингушетии негативно влияют на сельхозпосевы

0

Специалисты Россельхозцентра по Ингушетии сигнализируют о том, что во второй декаде мая отмечались обильные осадки по республике, что негативно сказывается на посевах сельскохозяйственных культур.

Так, по словам специалистов, при повышенной влаге на растении-хозяине развивается патогенная микрофлора, что приводит к развитию у него грибковых болезней.

В ходе проведения фитосанитарного мониторинга сотрудниками отдела защиты растений РСЦ выявлены такие заболевания, как мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз (корневая гниль) и бурая ржавчина. Обследования проводились в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах.

Как говорят агрономы, зерновые подвержены поражению различными грибами, вирусами, бактериями и другими факторами. Болезни зерновых культур могут поражать растения на всех стадиях развития. Таким образом, вызывается существенное падение урожайности и ухудшается качество сельскохозяйственной продукции.

Чтобы избежать проблем с посевами и получить прибыль благодаря реализации урожая, надо вовремя распознать заболевание и применить эффективную защиту от него.

Специалисты рекомендуют при превышении экономического порога вредоносности (ЭПВ) на озимых колосовых культурах проводить фунгицидную обработку разрешенными на территории Российской Федерации в 2023 г. препаратами с добавлением регулятора роста (гумат калия). ЭПВ по разным заболеваниям на разных стадиях развития растения варьируется от 10 до 20% распространения болезни на посевах.

 

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ислам Хазбиев стал победителем открытого чемпионата Северо-Запада по бразильскому джиу-джитсу
С начала года в Дом ветеранов Ингушетии было направлено на отдых и лечение более 150 человек
Ингушский спортсмен Мансур-Бек Барахоев стал победителем турнира по вольной борьбе
В течение недели сотрудники МЧС по Ингушетии 6 раз выезжали на тушение пожаров
За хранение гранаты и патронов житель Ингушетии получил 3,5 года колонии
Глава Ингушетии напомнил выпускникам, что деятельность на благо людей — это главная ценность
В Назрани провели региональный этап международного фестиваля «Локобол-2023-РЖД»
Благодаря помощи Главы Ингушетии 11 жителей региона смогут совершить хадж
Правоохранители Ингушетии проводят беседы со старшеклассниками по профилактике экстремизма
В Ингушетии провели инфотур для руководителей и менеджеров турфирм регионов России
Жительницу Ингушетии заподозрили в мошенничестве на 6,7 млн руб.

Главное

Яндекс.Метрика

 