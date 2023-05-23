Обильные дожди в Ингушетии негативно влияют на сельхозпосевы

Так, по словам специалистов, при повышенной влаге на растении-хозяине развивается патогенная микрофлора, что приводит к развитию у него грибковых болезней.

В ходе проведения фитосанитарного мониторинга сотрудниками отдела защиты растений РСЦ выявлены такие заболевания, как мучнистая роса, септориоз листьев, гельминтоспориоз (корневая гниль) и бурая ржавчина. Обследования проводились в Малгобекском, Назрановском и Сунженском районах.

Как говорят агрономы, зерновые подвержены поражению различными грибами, вирусами, бактериями и другими факторами. Болезни зерновых культур могут поражать растения на всех стадиях развития. Таким образом, вызывается существенное падение урожайности и ухудшается качество сельскохозяйственной продукции.

Чтобы избежать проблем с посевами и получить прибыль благодаря реализации урожая, надо вовремя распознать заболевание и применить эффективную защиту от него.

Специалисты рекомендуют при превышении экономического порога вредоносности (ЭПВ) на озимых колосовых культурах проводить фунгицидную обработку разрешенными на территории Российской Федерации в 2023 г. препаратами с добавлением регулятора роста (гумат калия). ЭПВ по разным заболеваниям на разных стадиях развития растения варьируется от 10 до 20% распространения болезни на посевах.