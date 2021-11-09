Обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии

«Сильные осадки в виде мокрого снега, гололедица на дорогах и понижение температуры до −6°C ожидаются в Ингушетии с 10 по 12 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении информации о выпадении обильных осадков лучше воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.