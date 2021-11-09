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Обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии

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Ухудшение погоды и обильные осадки в виде мокрого снега ожидаются в Ингушетии в течение суток 10-12 ноября, сообщили в Гидрометцентре региона.

«Сильные осадки в виде мокрого снега, гололедица на дорогах и понижение температуры до −6°C ожидаются в Ингушетии с 10 по 12 ноября», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при получении информации о выпадении обильных осадков лучше воздержаться от поездок по городу, по возможности оставаться в квартире или на работе.

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