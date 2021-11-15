Росгвардия

Обладателя крапового берета Султана Арапиева поздравил Глава Ингушетии

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Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов поздравил майора полиции, старшего оперуполномоченного СОБР регионального управления национальной гвардии с достижением высшей формы отличия и символа личной доблести сотрудника правоохранительных органов.

По его мнению, заслуженный Султаном Арапиевым краповый берет — это не просто показатель его хорошей физической подготовки, но и предмет гордости и уважения к нему всего народа.

«Если в каждой отрасли, — не имеет значения, чем занят человек: работает ли он в госорганах, несет службу в силовых ведомствах, занимается бизнесом, — у нас будут такие целеустремленные ребята, такая трудолюбивая молодежь, то успех и процветание нам обеспечены. С Султана надо брать пример всем», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства региона.

Руководитель субъекта вручил бойцу грамоту и медаль «250 лет единения Ингушетии с Россией», выразил уверенность, что жители региона еще услышат о его достижениях и пожелал дальнейшего продвижения по службе.

Квалификационные испытания на право ношения высшей формы отличия военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения были проведены в октябре текущего года управлением Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии России.

По результатам успешного преодоления препятствий и выполнения всех поставленных задач Арапиев в числе «краповиков» — элиты спецназа.

«Целеустремленность и трудолюбие майора полиции, проявленные в период подготовки и сдачи квалификационных испытаний, способствуют к мотивации личного состава спецподразделений региона к повышению уровня боевой подготовки, а также вносят существенный вклад в организацию военно-патриотического воспитания подрастающего поколения и пропаганды здорового образа жизни среди молодежи республики», — отметил в своем обращении к Главе региона начальник управления Росгвардии по Ингушетии полковник полиции Микаил Буружев.

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