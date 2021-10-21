Безопасность

Обнаруженные в горной Ингушетии артиллерийские снаряды уничтожили накладным зарядом

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Специалисты ОМОН управления Национальной гвардии по Ингушетии накладным зарядом уничтожили 82-миллиметровые артиллерийские снаряды в горной части республики, сообщает пресс-служба силового ведомства.

Два взрывоопасных предмета были обнаружены накануне нарядом Пограничного управления ФСБ России по региону в нежилом горном селении Таргим Джейрахского района.

«В ходе осмотра было установлено, что найденные предметы являются 82-миллиметровыми артиллерийскими снарядами со следами коррозии. Сотрудники отряда уничтожили найденное накладным зарядом на месте с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — отмечается в релизе.

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