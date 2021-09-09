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Обнаружить двойное дно в урнах активизировались заранее — председатель отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии

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Ляйла Амерханова

В каждой избирательной кампании есть проигравшие. После выборов всегда звучат громкие заявления о нечестности и о грубых нарушениях. Но на этот раз обнаружить двойное дно в урнах активизировались заранее, причем обвинение тиражируется в зарубежных СМИ, заявила заместитель председателя республиканской ОП, глава регионального отделения ВОД «Матери России» в Ингушетии Ляйла Амерханова.

Она отметила, что в докладе председателя координационного совета Общественной палаты России по общему контролю за голосованием Максима Григорьева от 7 сентября было приведено много примеров о заранее готовящихся провокациях.

«Немецкая волна» со ссылкой на признанную Минюстом иностранным агентом движение «Голос» говорит, что в ближайшее время сотни тысяч россиян якобы лишаться права голосования, якобы со вступлением в силу новых антиэкстремистских поправок. По этой статье не были зарегистрированы 12 человек. Количество отказов завысили в 8 тысяч раз — сказал Григорьев. Кому нужна эта ложь? Конечно, западной аудитории!«, — сказала Амерханова.

«Было сказано, что имеет место фейк, о том, что оппозиционные партии не были зарегистрированы. В выборах в Государственную Думу участвуют 14 партий, включая «Яблоко». Фейк, что возможность попасть в штаб общественного наблюдения дано не всем! Якобы не будут допущены члены оппозиционных партий. Любой гражданин, достигший 18 лет, имеет право посетить центр наблюдения в рамках работы», — добавила она.

По ее словам, для того чтобы доказать, что выборы прошли чисто и прозрачно, на всех участках по всей стране и в Ингушетии будут независимые наблюдатели.

«Они обучены, знают свои права и обязанности и должны сделать все, чтобы могли с чистой совестью сказать: на нашем избирательном участке все прошло нормально», — подчеркнула Амерханова.

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