Обновлена программа газификации Ингушетии на пять лет

«Пятилетняя программа была утверждена в 2020 году. Вместе с тем, к настоящему моменту регион уточнил потребность в газовой инфраструктуре. Так, в обновленный документ включена реконструкция газораспределительной станции (ГРС) «Джейрах», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечается, обновленный документ предусматривает строительство межпоселкового газопровода в Джейрахском районе, который позволит газифицировать детский оздоровительный лагерь «Эрзи» и перспективные объекты туристического кластера, газопровода-связки между ГРС «Назрань-2» и «Кантышево» Назрановского района, реконструкцию ГРС «Кантышево».

В компании считают, что реализация проектов позволит подключить новых потребителей и обеспечит возможность увеличить объемы газопотребления действующих.

Напомним, в ноябре 2020 года председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер и Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов подписали программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы.

Компания и регион ведут системную работу по развитию газоснабжения и газификации. В настоящее время действует программа на 2016–2020 годы. На 1 января 2020 года уровень газификации региона составил 85,3%, в том числе городов — 85,8%, сельской местности — 85,2%.

По итогам реализации пятилетней программы к 2026 году будет полностью завершена технически возможная сетевая газификация республики