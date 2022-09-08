Обновленную четырехполосную улицу откроют в Малгобеке Ингушетии к ноябрю

«Общая стоимость работ по благоустройству улицы Херсонская в Малгобеке составит около 40 млн руб. На дорожном полотне протяженностью 1,1 км участок 830 м подготовлен под укладку асфальтобетонного покрытия», — сказал представитель пресс-службы.

По его информации, проведены земляные работы с уплотнением и устройством ПГС. По всей протяженности установлен бордюрный камень — и краевой, и разделительный. Улица станет двусторонней четырёхполосной — по 3,5 м каждая, в общем ширина дороги составит 14 м.

С 31 августа началась и до конца недели будет завершена укладка асфальтобетонного покрытия.

Также заказаны столбы освещения, которые в течение месяца будут доставлены. Оставшиеся 270 м улицы, разделяющиеся аллеей, будут также отремонтированы при завершении работ на основном участке протяженностью 830 м.

Дорога расширяется по поручению главы Ингушетии, который лично проверил качество реконструкции вместе с мэром города Муссой Галаевым.

Объект введут в эксплуатацию до конца октября.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в республике раньше сроков, первыми в России, реализовали дорожный нацпроект, выполнив на 100% все запланированные объемы на этот год.

В регионе в 2022 году ввели в эксплуатацию 13 объектов дорожной инфраструктуры, в том числе два мостовых сооружения общей протяженностью более 17 км.