Обновленную дорогу открыли в Малгобекском районе Ингушетии

«В рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия» на участке «Новый Редант-Нижние Ачалуки» протяженностью 6,4 км дорожники выполнили устройство нового асфальтобетонного покрытия, обустроили обочины и тротуар для удобства пешеходов», — рассказал собеседник.

По его информации, помимо этого, специалисты установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Как сообщил «Ингушетии» житель Нового Реданта Магомед Эльджаркиев, работы по ремонту были проведены очень быстро и не в ущерб качеству.

Завершение строительства артерии, связывающей села Новый Редант и Нижние Ачалуки, стало приятной новостью для жителей близлежащих населенных пунктов.

«Хочу поблагодарить от себя лично и от односельчан дорожников, которые здесь трудились. Все выполнено очень качественно и грамотно, основание дороги укреплено, уложены слои асфальтобетона, а за благоустроенный тротуар отдельное спасибо. Проезжать теперь одно удовольствие, очень довольны», — сказал Эльджаркиев.

Все этапы работ на объекте лично контролировал министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.