Дорога

Обновленную дорогу открыли в Малгобекском районе Ингушетии

0

Новая автодорога протяженностью более 6 км связала два населенных пункта Малгобекского района республики, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе республиканского Минавтодора.

«В рамках региональной программы «Развитие автомобильных дорог Республики Ингушетия» на участке «Новый Редант-Нижние Ачалуки» протяженностью 6,4 км дорожники выполнили устройство нового асфальтобетонного покрытия, обустроили обочины и тротуар для удобства пешеходов», — рассказал собеседник.

По его информации, помимо этого, специалисты установили дорожные знаки и нанесли разметку термопластиком.

Как сообщил «Ингушетии» житель Нового Реданта Магомед Эльджаркиев, работы по ремонту были проведены очень быстро и не в ущерб качеству.

Завершение строительства артерии, связывающей села Новый Редант и Нижние Ачалуки, стало приятной новостью для жителей близлежащих населенных пунктов.

«Хочу поблагодарить от себя лично и от односельчан дорожников, которые здесь трудились. Все выполнено очень качественно и грамотно, основание дороги укреплено, уложены слои асфальтобетона, а за благоустроенный тротуар отдельное спасибо. Проезжать теперь одно удовольствие, очень довольны», — сказал Эльджаркиев.

Все этапы работ на объекте лично контролировал министр автомобильных дорог республики Батыр Хаматханов.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Ассоциация мини-футбола Ингушетии пожаловалась на плохое качество футбольных полей в Сунже
В столице Ингушетии проходит сезонная высадка цветов
Единороссы Ингушетии проверили ход строительства детского сада в селе Нестеровское
Депутату Госдумы от Ингушетии вручили знак «За милосердие и благотворительность»
Ингушетия в лидерах по минимальному неравенству зарплат
Вакцинация детей — акт ответственности перед обществом, считает Глава Ингушетии
Льготники Ингушетии имеют возможность выбрать способ получения социальных услуг до 1 октября
Спортсмены из Назрановского района успешно выступили на первенстве Ингушетии по дзюдо
В Ингушетии реализуется федеральный проект «Социальная активность»
В Минприроды Ингушетии обсудили подготовку к экологическим акциям
За хранение самодельной гранаты житель Ингушетии получил три года тюрьмы

Главное

Яндекс.Метрика

 