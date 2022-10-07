Обновленный после капитального ремонта Сунженский РДК посетила министр культуры Ингушетии

В данном учреждении культуры уже нашли пристанище коллектив и учащиеся детской школы искусств Сунженского муниципального района.

«Я волновалась за судьбу ДШИ Сунженского района, так как не понаслышке знаю, в каких условиях коллективу приходилось вести преподавательскую деятельность. Теперь у них есть возможность полностью посвятить себя обучению и воспитанию талантливых музыкантов и художников», — констатировала министр.

Также Льянова в сопровождении своего заместителя Хаджибикара Мальсагова проверила ход ремонтных работ в республиканской художественной галерее и провела встречу с заместителем главы администрации Сунженского района Бесланом Цечоевым, в рамках которой обсудила ряд вопросов, касающихся подведомственных учреждений культуры, расположенных на территории муниципалитета.