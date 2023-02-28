«В данном вопросе мы должны работать сообща, обмениваясь опытом с другими субъектами под руководством федеральной власти, Министерства просвещения России», — подчеркнул руководитель субъекта в ходе рабочей поездки в Адыгею, где принял участие в мероприятиях по развитию системы образования.

В своем Телеграм-канале Калиматов сообщил, что вместе с коллегами и делегацией министерства просвещения во главе с Сергеем Кравцовым принял участие в открытии Всероссийского конкурса «Мастер года».

«Обсудили и реализацию федерального проекта «Профессионалитет». Сергей Кравцов в своем выступлении отметил, что большое внимание будет уделено подготовке специалистов для развития малого и среднего бизнеса, а также по востребованным в регионах направлениям. Особое внимание уделили необходимости подготовки специалистов для туристического кластера, сферы услуг», — написал Глава республики, заметив, что министерством просвещения будут выделены гранты в размере около 70 млн рублей для оснащения колледжей.

Калиматов напомнил, что в Послании Федеральному собранию 21 февраля Президент Владимир Путин отметил, что стране нужны специалисты среднего звена для обеспечения ее безопасности и конкурентоспособности. Перед регионами поставлена задача — подготовить в ближайшие 5 лет для экономики страны 1 млн представителей рабочих профессий.

«Над этим будем активно работать. Хочу искренне поблагодарить Главу Республики Адыгея Мурата Кумпилова за приглашение, сотрудничество между нашими регионами и теплый прием», — подчеркнул руководитель субъекта.

В Майкопе Калиматов также вручил награды Государственному ансамблю Адыгеи «Исламей» за участие в праздновании 30-летия возрождения Ингушетии. Звания народного артиста республики удостоен художественный руководитель труппы Асланчерий Нехай, благодарностей — артисты. Грамотой Главы награжден министр культуры Адыгеи Юрий Аутлев.