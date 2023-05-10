Обрушилась часть стены древнейшего христианского храма «Тхаба-Ерды» в горной Ингушетии

«Приблизительная площадь разрушения составляет 12-15 м2. По данному факту был составлен акт повреждения и направлен в комитет государственной охраны объектов культурного наследия республики. Ранее также было зафиксировано аварийное и недопустимое состояние памятника. Повреждение основания стены под северо-восточным углом, в связи с чем атмосферные осадки привели к деформации кладки, на юго-восточной и северо-западной стенах появились глубокие трещины», — рассказала «Ингушетии» представитель музея-заповедника под открытым небом Фариза Кариева.

Она напомнила, что «Тхаба-Ерды» — один из древнейших храмов России (VIII век). Расположен на пересечении военно-торговых путей в центре горной Ингушетии. Это — объект федерального значения. Находится под охраной государства.

Властями Ингушетии неоднократно принимались меры по сохранению и предотвращению дальнейшего разрушения древнего храма. В 2012 году были проведены ремонтно-реставрационные работы на кровле и каменном напольном покрытии храма. В 2018 году, в рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России» разработана научно проектная документация на проведение реставрационных работ. А с середины 2021 года и по настоящее время был закрыт доступ к памятнику из-за ухудшения его физического состояния — на фасаде храма были зафиксированы повреждения в результате произошедшего землетрясения, в связи с чем было принято решение о приостановлении допуска туда посетителей.