Общая сумма размещенных торгов в Ингушетии превысила 5, 1 млрд рублей в текущем году

«На торгах нам удалось сэкономить свыше 127,2 млн рублей бюджетных средств (около 2,5%)», - сказал Хаутиев.

По словам председателя комитета, общая сумма размещенных торгов свыше 5, 1 млрд руб. Всего заключено 810 контрактов. Общая стоимость заключенных контрактов — более четырех миллиардов рублей.

По информации Хаутиева, в первом полугодии 2023 года с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства размещена пятьсот семьдесят одна закупка, что составляет более 52% от всех закупок, размещенных комитетом.

Как отметил Калиматов, принятые меры позволили эффективно выстроить работу по осуществлению централизованных закупок, мероприятий нацпроектов, госпрограмм.

«Получение самого высокого балла среди регионов Северного Кавказа в рейтинге «Высокая прозрачность» за эффективную закупочную деятельность говорит о том, что мы на правильном пути. Эти результаты надо закреплять и таком же темпе двигаться дальше», — отметил руководитель субъекта.

По мнению Главы Ингушетии, ключевая задача комитета госзаказа на второе полугодие — своевременное определение поставщиков для заказчиков региона в сложных условиях в связи с экономическими санкциями в отношении России.