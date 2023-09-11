Общая сумма размещенных торгов в Ингушетии превысила 5, 1 млрд рублей в текущем году
За шесть месяцев нынешнего года комитетом госзаказа всего размещено 1082 торга, заявил руководитель регионального ведомства Заурбек Хаутиев на встрече с Главой республики Махмудом-Али Калиматовым в Магасе.
«На торгах нам удалось сэкономить свыше 127,2 млн рублей бюджетных средств (около 2,5%)», - сказал Хаутиев.
По словам председателя комитета, общая сумма размещенных торгов свыше 5, 1 млрд руб. Всего заключено 810 контрактов. Общая стоимость заключенных контрактов — более четырех миллиардов рублей.
По информации Хаутиева, в первом полугодии 2023 года с предоставлением преимуществ субъектам малого предпринимательства размещена пятьсот семьдесят одна закупка, что составляет более 52% от всех закупок, размещенных комитетом.
Как отметил Калиматов, принятые меры позволили эффективно выстроить работу по осуществлению централизованных закупок, мероприятий нацпроектов, госпрограмм.
«Получение самого высокого балла среди регионов Северного Кавказа в рейтинге «Высокая прозрачность» за эффективную закупочную деятельность говорит о том, что мы на правильном пути. Эти результаты надо закреплять и таком же темпе двигаться дальше», — отметил руководитель субъекта.
По мнению Главы Ингушетии, ключевая задача комитета госзаказа на второе полугодие — своевременное определение поставщиков для заказчиков региона в сложных условиях в связи с экономическими санкциями в отношении России.