Общественная палата Ингушетии поздравила жителей Токмакского района Запорожья с Днем народного единства
Общественная палата Ингушетии поздравила жителей подшефного Токмакского района Запорожской области с Днем народного единства, отметив, что они сделали свой выбор — «быть вместе с Россией, быть гражданами Великой, многонациональной страны».
«Как мы знаем, между Ингушетией и Запорожской областью подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, подписано также соглашение непосредственно и с Токмакский районом. Глава республики Махмуд-Али Макшарипович Калиматов уделяет огромное внимание вопросам оказания помощи подшефному району, вопросам культурного взаимодействия, здравоохранения, образования и спорта», — говорится в обращении.
В Общественной палате выразили уверенность, что Ингушетия и в дальнейшем будет оказывать жителям дружественного Токмакского района необходимую гуманитарную и другую помощь.
«С Днем народного единства, желаем вам стойкости, мира и прекрасного будущего вместе с Россией», — подчеркнули в организации.
Напомним, что республикой уже несколько раз направлена гуманитарная помощь в город Молочанск, в том числе — для детских садов и школ. Также юные борцы из Токмакского района в августе текущего года приезжали в регион на тренировочные сборы, которые проводились в республиканском спортивном центре в предгорном сельском поселении Мужичи Сунженского района.