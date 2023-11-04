Общественная палата Ингушетии поздравила жителей Токмакского района Запорожья с Днем народного единства

«Как мы знаем, между Ингушетией и Запорожской областью подписано соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, подписано также соглашение непосредственно и с Токмакский районом. Глава республики Махмуд-Али Макшарипович Калиматов уделяет огромное внимание вопросам оказания помощи подшефному району, вопросам культурного взаимодействия, здравоохранения, образования и спорта», — говорится в обращении.

В Общественной палате выразили уверенность, что Ингушетия и в дальнейшем будет оказывать жителям дружественного Токмакского района необходимую гуманитарную и другую помощь.

«С Днем народного единства, желаем вам стойкости, мира и прекрасного будущего вместе с Россией», — подчеркнули в организации.

Напомним, что республикой уже несколько раз направлена гуманитарная помощь в город Молочанск, в том числе — для детских садов и школ. Также юные борцы из Токмакского района в августе текущего года приезжали в регион на тренировочные сборы, которые проводились в республиканском спортивном центре в предгорном сельском поселении Мужичи Сунженского района.