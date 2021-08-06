Общественники Ингушетии будут наблюдать за соблюдением избирательных прав заключенных

Цель сотрудничества — обеспечение общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, которым предстоит голосовать на выборах в Государственную Думу и органы местного самоуправления.

«Эта работа дает возможность людям, которые находятся в местах принудительного содержания, выполнить свой гражданский долг и исполнить конституционное право на голосование. Мы провели обучение членов ОНК», — сообщил газете «Ингушетия» глава Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.

В регионе находится СИЗО № 1 ОФСИН России в Карабулаке. Всего в выборах примут участие около 150 подозреваемых и обвиняемых.

«Члены ОНК будут направлены как общественные наблюдатели и примут активное участие в наблюдении за соблюдением законности и легитимности проводимых выборов», — отметил Ибрагим Картоев.

В этом году впервые наблюдатели от Общественной палаты работают совместно с наблюдателями от политических партий. Это сделает наблюдение за голосованием ещё прозрачней.

Напомним, что выборы состоятся в течение трех дней с 17 по 19 сентября текущего года.