Общественники Ингушетии будут наблюдать за соблюдением избирательных прав заключенных
В Ингушетии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Общественной палатой республики и общественной наблюдательной комиссией.
Цель сотрудничества — обеспечение общественного наблюдения за соблюдением избирательных прав граждан, находящихся в местах лишения свободы, которым предстоит голосовать на выборах в Государственную Думу и органы местного самоуправления.
«Эта работа дает возможность людям, которые находятся в местах принудительного содержания, выполнить свой гражданский долг и исполнить конституционное право на голосование. Мы провели обучение членов ОНК», — сообщил газете «Ингушетия» глава Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.
В регионе находится СИЗО № 1 ОФСИН России в Карабулаке. Всего в выборах примут участие около 150 подозреваемых и обвиняемых.
«Члены ОНК будут направлены как общественные наблюдатели и примут активное участие в наблюдении за соблюдением законности и легитимности проводимых выборов», — отметил Ибрагим Картоев.
В этом году впервые наблюдатели от Общественной палаты работают совместно с наблюдателями от политических партий. Это сделает наблюдение за голосованием ещё прозрачней.
Напомним, что выборы состоятся в течение трех дней с 17 по 19 сентября текущего года.