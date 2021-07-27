Выборы-2021

Общественники Ингушетии и представители партий будут совместно наблюдать за сентябрьскими выборами

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ОП Ингушетии и представители общественного штаба по наблюдению за выборами в Госдуму и Народное собрание республики провели круглый стол на тему «Совместная деятельность в преддверии сентябрьских выборов».

На мероприятие были приглашены руководители региональных отделений политических партий, с которыми палата заключила соглашения о сотрудничестве по общественному контролю и наблюдению за выборами, а также республиканские эксперты, сообщил газете «Ингушетия» представитель ОП.

По его словам, в своем выступлении председатель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев отметил важность реализации подписанных соглашений, так как это будет влиять на возможность максимального контроля избирательного процесса, для недопущения каких-либо нарушений действующего законодательства в части соблюдения конституционных прав граждан.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Ляйла Амерханова рассказала, что экспертами в течение месяца проведено 18 обучающих семинаров во всех муниципальных образованиях региона. Подготовлено более трехсот наблюдателей, которые охватят общественным контролем все участковые избирательные комиссии республики.

Секретарь ИРО ВПП «Единая Россия» Микаил Илезов заверил участников круглого стола, что партия всегда открыта для диалога и ингушские единороссы сделает все зависящее, для реализации положений заключенного соглашения. В таком же ключе выступил и заместитель руководителя регионального отделения СПП «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» Тимур Арчаков.

Региональные эксперты также высказались о важности и необходимости эффективной реализации двухсторонних соглашений, направленных на обеспечении открытости и прозрачности выборов на всех его этапах.

Представитель ОП Ингушетии напомнил, что ранее организация заключила соглашения с «Единой Россией» и партией «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» по поводу предстоящего Единого дня голосования — 19 сентября этого года.

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