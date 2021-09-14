Общественники Ингушетии окажут помощь семьям погибших сотрудников МВД

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Руководитель штаба общественной поддержки Ингушетии Розат Долгиева и представитель регионального отделения общероссийской общественной организации ветеранов «Российский союз ветеранов» Магомед Гелисханов подписали соглашение, в ходе которого был рассмотрен вопрос организации помощи семьям погибших сотрудников МВД.

Стороны отметили, что для решения указанных задач необходимо выстроить единую систему социальной поддержки членов семей погибших, способную обеспечить эффективное использование возможностей государства, органов внутренних дел, общественных, благотворительных и иных заинтересованных организаций.

«Особое внимание при организации социальной помощи должно быть проявлено к одиноким престарелым родителям, детям-сиротам, детям-инвалидам, родителям-инвалидам, нетрудоспособным вдовам сотрудников и военнослужащих, погибших при исполнении служебных обязанностей», — цитирует Гелисханова штаб общественной поддержки.

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