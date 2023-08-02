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Общественники Ингушетии выступили за предоставление справки об отсутствии ВИЧ при бракосочетании

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Представители духовенства и общественности Карабулака поддержали инициативу Главы республики Махмуда-Али Калиматова о введении запрета на заключение брака без справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости, сообщает пресс-служба руководителя региона.

«В администрации муниципального образования рассматривался вопрос введения запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости, с участием представителей муниципальных органов власти, регионального Миннаца, духовенства, общественности», — сказано в пресс-релизе.

В сообщении отмечается, что все собравшиеся были единодушны, что это важная и своевременная инициатива, которую они готовы всячески поддержать и продвигать.

Общественники полагают, что эта мера поможет избежать множества трагедий, обезопасит молодых людей, намеревающихся вступить в брак, сохранит их здоровье и иногда даже и жизни, если речь идёт о СПИДе.

Участники мероприятия выразили уверенность, что общество положительно воспримет новацию, она положительно отразится на будущем ингушского народа.

Ранее Глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выступил с инициативой о введении запрета на бракосочетание без справок, подтверждающих отсутствие ВИЧ-инфекции и наркотической зависимости, призвал поддержать её духовенство и общественность населенных пунктов. Новшество планируется ввести в сентябре этого года.

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