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Общественники проверили изолятор временного содержания в Малгобеке Ингушетии

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Обеспечение прав и законных интересов граждан, содержащихся в изоляторе временного содержания в Малгобеке, проверили общественники в рамках акции «Гражданский мониторинг».

Председатель общественного совета при министерства внутренних дел по Ингушетии Муса Гадиев и секретарь организации Хусейн Амаков посетили дежурную часть МО МВД России «Малгобекский», осмотрели камеры для содержания подозреваемых и обвиняемых.

Также они проверили санпропускник, комнаты для проведения свиданий с родственниками и хранения личных вещей, прогулочный двор, помещения для медосмотра и подогрева пищи.

В ИВС содержится два человека, в ходе беседы жалоб на условия их содержания не поступило. В камерах поддерживается установленный законом температурный режим воздуха, сухо, воздух свежий, без посторонних запахов. Общественники положительно оценили действия сотрудников, ответственным за работу специального учреждения, отметили в пресс-службе МВД по региону.

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