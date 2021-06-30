Общественники проверили условия содержания заключенных в СИЗО Ингушетии

Пенитенциарное учреждение посетили председатель региональной общественной наблюдательной комиссии Ахмед Тангиев, его заместитель и исполняющий обязанности председателя Общественной палаты республики Ибрагим Картоев, а также начальник отдела Министерства по внешним связям, национальной политике, печати и информации Ингушетии Магомед Харсиев, сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе ОФСИН России по региону.

«Они совершили обход территории учреждения, провели беседы с лицами, содержащимися в камерах режимного корпуса, карантинного отделения, а также осмотрели столовую, помещения для хозяйственного обеспечения СИЗО-1 и другие объекты учреждения», — сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в завершение визита состоялась встреча правозащитников с начальником ОФСИН России по Ингушетии полковником внутренней службы Сергеем Ролдугиным. В ходе встречи были рассмотрены вопросы социальной адаптации осужденных, освобождающихся из мест лишения свободы, создания на территории республики центра для реабилитации бывших осужденных.

Ролдугин предложил вынести данный вопрос на более широкую площадку с привлечением представителей правительства республики, муниципалитетов и других заинтересованных лиц.

Он поблагодарил общественников за конструктивное взаимодействие, в процессе которого совместно решались многие проблемные вопросы.