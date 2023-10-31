Общественников и авторов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Ключевое слово»

Отмечается, что задачей мероприятия является поддержка и повышение престижа общественных и профессиональных инициатив, нацеленных на сохранение и развитие языкового многообразия России путем поощрения лучших проектов и практик.

В текущем году конкурс пройдет в восьми номинациях: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «Русский язык как иностранный», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес». Будут рассматриваться проекты, реализованные в 2022-2023 годах, ранее не участвовавшие в конкурсе.

Дом народов России информирует, что прием заявок будет длиться до 15 ноября текущего года, после чего материалы рассмотрит экспертный совет, в состав которого входят известные ученые и общественные деятели, изучающие вопросы сохранения языкового многообразия. Результаты конкурса будут известны 8 декабря, а чествование лауреатов пройдет в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации».

Подать заявку имеют возможность авторы или авторские коллективы, включая представителей общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций.

Напомним, проект воплощает в жизнь Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Премия инициирована ФАДН шесть лет назад для содействия сохранению языкового многообразия страны.