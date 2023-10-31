Общественников и авторов Ингушетии приглашают к участию в конкурсе «Ключевое слово»
Двадцатого октября стартовал прием заявок на соискание всероссийской премии за сохранение языкового многообразия РФ «Ключевое слово», сообщил газете «Ингушетия» Дом народов России.
Отмечается, что задачей мероприятия является поддержка и повышение престижа общественных и профессиональных инициатив, нацеленных на сохранение и развитие языкового многообразия России путем поощрения лучших проектов и практик.
В текущем году конкурс пройдет в восьми номинациях: «Лучший мультимедийный проект», «Лучший издательский проект», «Лучший научный проект», «Лучшая социальная инициатива», «Русский язык как иностранный», «За сохранение языков коренных малочисленных народов», «За особые заслуги» и специальная номинация «Социально ответственный бизнес». Будут рассматриваться проекты, реализованные в 2022-2023 годах, ранее не участвовавшие в конкурсе.
Дом народов России информирует, что прием заявок будет длиться до 15 ноября текущего года, после чего материалы рассмотрит экспертный совет, в состав которого входят известные ученые и общественные деятели, изучающие вопросы сохранения языкового многообразия. Результаты конкурса будут известны 8 декабря, а чествование лауреатов пройдет в рамках форума «Языковая политика в Российской Федерации».
Подать заявку имеют возможность авторы или авторские коллективы, включая представителей общественных объединений, коммерческих и некоммерческих организаций.
Напомним, проект воплощает в жизнь Дом народов России при поддержке Федерального агентства по делам национальностей. Премия инициирована ФАДН шесть лет назад для содействия сохранению языкового многообразия страны.