Соглашение

Общественные палаты Дагестана и Ингушетии заключили соглашение о взаимодействии

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Общественные палаты Дагестана и Ингушетии в торжественной обстановке заключили соглашение о взаимодействии.

«Мы заключили данное соглашение, исходя из взаимного уважения и стремления развивать и укреплять институты гражданского общества, расширять общественные связи и обмениваться опытом деятельности, а также желания способствовать дальнейшему укреплению традиционных отношений дружбы между народами наших республик, взаимопонимания и сотрудничества между нашими регионами», — сообщил газете «Ингушетия» председатель Общественной палаты республики Ибрагим Картоев.

Помимо всего прочего, соглашение послужит содействию установления и развития непосредственных деловых контактов между структурами, постоянными комиссиями, рабочими группами и членами обеих палат.

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