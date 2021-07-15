Общественный штаб по наблюдению за выборами в Ингушетии провёл цикл обучающих семинаров

Эксперты-тренеры общественного штаба в каждом муниципальном образовании в течение двух дней обучали будущих наблюдателей, как выявлять, устранять и пресекать возможные нарушения избирательного законодательства. Эксперты интерпретировали различные нарушения, которые могут произойти во время выборов и предлагали обучающимся разрешить ту или иную ситуацию в рамках правового поля.

«На сегодняшний день можно смело говорить о том, что корпус общественных наблюдателей в количестве более трёхсот человек сформирован и готов к осуществлению общественного контроля над выборами в республике», — сообщил газете «Ингушетия» и. о. председателя Общественной палаты РИ, заместитель декана юридического факультета ИнгГУ Ибрагим Картоев.

По его словам, задача наблюдателей в рамках штабов — контролировать разные уровни выборов с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, контролировать соблюдение мер санитарной безопасности.

Картоев подчеркнул, что опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ показал, что массовое участие независимых наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов.

Напомним, по решению ЦИК России выборы будут проходить в течение 17, 18 и 19 сентября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях создания максимально комфортных условий для голосующих.