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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Ингушетии провёл цикл обучающих семинаров

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Общественный штаб по наблюдению за выборами в Ингушетии провёл цикл обучающих семинаров для представителей общественных организаций и политических партий, с которыми Общественная палата региона заключила соглашения о партнёрских отношениях в период подготовки и проведения выборов в Госдуму и Народное собрание региона в сентябре текущего года.

Эксперты-тренеры общественного штаба в каждом муниципальном образовании в течение двух дней обучали будущих наблюдателей, как выявлять, устранять и пресекать возможные нарушения избирательного законодательства. Эксперты интерпретировали различные нарушения, которые могут произойти во время выборов и предлагали обучающимся разрешить ту или иную ситуацию в рамках правового поля.

«На сегодняшний день можно смело говорить о том, что корпус общественных наблюдателей в количестве более трёхсот человек сформирован и готов к осуществлению общественного контроля над выборами в республике», — сообщил газете «Ингушетия» и. о. председателя Общественной палаты РИ, заместитель декана юридического факультета ИнгГУ Ибрагим Картоев.

По его словам, задача наблюдателей в рамках штабов — контролировать разные уровни выборов с целью обеспечения их прозрачности, фиксировать нарушения в ходе процедуры голосования и подсчета голосов, контролировать соблюдение мер санитарной безопасности.

Картоев подчеркнул, что опыт общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ показал, что массовое участие независимых наблюдателей снимает все вопросы по прозрачности выборов.

Напомним, по решению ЦИК России выборы будут проходить в течение 17, 18 и 19 сентября в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и в целях создания максимально комфортных условий для голосующих.

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