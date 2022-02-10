Транспорт

Общественный транспорт в Ингушетии перейдет на безналичную оплату проезда

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Власти Ингушетии планируют в текущем году перевести общественный транспорт на безналичную систему оплаты проезда, сообщили в четверг газете «Ингушетия» в Минпромсвязи региона.

«Автоматизированную систему оплаты проезда с помощью банковских карт и гаджетов начали внедрять в общественном транспорте республики. И. о. министра промышленности и цифрового развития Бадма Дорджиев встретился с представителями ПАО «Сбербанк». В результате встречи достигнута договоренность о расширении зоны безналичной оплаты на межмуниципальных и муниципальных направлениях, обслуживаемых ГУП «Ингушавтотранс», — сказал собеседник.

Как отметил руководитель Минпромсвязи, все аппараты для безналичной оплаты будет внедрять ПАО «Сбербанк».

«Подобное решение дает республике возможность обеспечить технологическое развитие транспортной отрасли, повысить прозрачность системы и качество сервиса для пассажиров», − добавил Бадма Дорджиев.

Ранее, в 2021 году, власти региона в формате пилотного проекта начали установку в общественном транспорте специальных аппаратов для оплаты проезда банковской картой. Билет выглядел как чек с информацией, в какой день, час и по какому маршруту ехал пассажир. Всего на тот момент новым оборудованием оснастили 15 автобусов.

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