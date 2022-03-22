Импортозамещение

Обувная фабрика в Ингушетии в условиях санкций наращивает производство

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Обувная фабрика в Назрани в условиях санкций ставит перед собой новые задачи — повысить производительность, расширить географию поставок продукции.

«Мы начинаем сотрудничать с местными производителями, закупать у них подошвы, клеи, кожу. Санкции придают нам силы, помогают развиваться», — подчеркнула главный технолог фабрики Владислава Иовашвили.

В настоящее время на предприятии работают над очередным крупным заказом из Москвы. Все силы направлены на новую весеннюю коллекцию.

В день на фабрике производят 600 пар обуви. В условиях санкций оптовые покупатели требуют всё больше продукции. В последнее время спрос на неё в разы повысился. 250 человек производят мужскую, женскую, детскую обувь и обувь по индивидуальным заказам. Планируется увеличение числа сотрудников до 600 человек.

Напомним, предприятие по производству обуви с помощью инвесторов появилось в Ингушетии на месте завода электродвигателей малой мощности.

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