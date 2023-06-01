Обвиняемого в покушении на мошенничество жителя Ингушетии судят в Москве

По словам собеседника, установлено, что в 2020 году мужчина, занимая должность помощника судьи Малгобекского городского суда и действуя в группе лиц по предварительному сговору, разработал план по хищению денежных средств в размере около 16 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый направил в суд исковое заявление о взыскании с умершего лица несуществующей задолженности и подделки договора займа, а также используя свои коррупционные связи способствовал вынесению судом решения об удовлетворении незаконных исковых требований.