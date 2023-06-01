Мошенничество

Обвиняемого в покушении на мошенничество жителя Ингушетии судят в Москве

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В Черемушкинском районном суде города Москвы рассматривается уголовное дело в отношении 32-летнего жителя республики, который обвиняется в покушении на мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере, сообщил «Ингушетии» источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника, установлено, что в 2020 году мужчина, занимая должность помощника судьи Малгобекского городского суда и действуя в группе лиц по предварительному сговору, разработал план по хищению денежных средств в размере около 16 млн рублей.

Отмечается, что обвиняемый направил в суд исковое заявление о взыскании с умершего лица несуществующей задолженности и подделки договора займа, а также используя свои коррупционные связи способствовал вынесению судом решения об удовлетворении незаконных исковых требований.

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