Обвиняемого в убийстве пожилого жителя Ингушетии взяли под стражу

Напомним, 2 марта текущего года обвиняемый, в помещении КФХ на окраине города Сунжа, в ходе внезапно возникшей ссоры нанес 53-летнему мужчине ножевые ранения в область грудной клетки и шеи, от которых последний скончался на месте.

Для установления всех обстоятельств дела следователями произведен осмотр места происшествия, допрошены свидетели, изъят кухонный нож.

Как информировала ранее газета «Ингушетия», правоохранители задержали подозреваемого в убийстве жителя соседнего региона в ходе ссоры на территории КФХ.

Во время застолья между жителем села Самашки Чечни 1969 года рождения и 60-летним мужчиной из сельского поселения Троицкое Сунженского района Ингушетии возникла ссора. Местный житель нанес оппоненту ножевые ранения.

Пенсионеру вменяют ч. 1 ст. 105 УК России.