Обвиняемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии не признали свою вину

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В ходе судебного заседания в среду фигуранты громкого дела из 100 томов об убийстве в Москве в ноябре 2019 года начальника центра «Э» республиканского МВД не признали вину. Сообщают информированные источники.

8 февраля в Южном окружном военном суде началось слушание уголовного дела в отношении группировки из 11 человек, которые обвиняются в убийстве начальника центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В отношении такого большого количества подсудимых в упомянутом суде дело слушается впервые.

На вопрос председательствующего судьи, признают ли подсудимые вину, они все ответили отрицательно.

На скамье подсудимых — Хасан Полонкоев, обвиняемый в организации террористического сообщества в Ингушетии, а также десять его соучастников. В зависимости от роли фигуранты обвиняются в организации террористического сообщества и участии в нем, совершении терактов, хранении оружия и боеприпасов и других преступлениях.

По данным СК РФ, в 2019 году обвиняемые совершили два нападения на начальника центра «Э» МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. В ноябре 2019 года в Москве он и его брат погибли.

Как сообщал источник газеты «Ингушетия», непосредственный исполнитель находится в бегах.

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