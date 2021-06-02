Арест

Обвиняемым в покушении на главу ЦПЭ МВД Ингушетии бизнесмену Полонкоеву, его сыну и племяннику продлили арест

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До сентября текущего года Мосгорсуд продлил арест ингушскому бизнесмену Хасану Полонкоеву, его сыну Закре Полонкоеву и племяннику Аслану Полонкоеву, которые обвиняются в покушении на главу Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ингушетии Ибрагиму Эльджаркиеву, сообщили в пресс-службе суда.

«Московским городским судом удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей. В отношении Полокоева Х. М. и Полонкоева А. А. продлена мера пресечения до 6 сентября. В отношении Полонкоева З. Х. — до 7 сентября», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что СКР завершил сбор доказательств по делу о покушении на главу ингушского Центра противодействия экстремизму Ибрагима Эльджаркиева, всем задержанным предъявлены обвинения в окончательной редакции.

Большая часть фигурантов дела уже уведомлена об окончании следственных действий. Естественно, как и ожидалось, вину из них никто не признает. Также в обвинение в окончательной редакции добавлена статья о незаконном хранении взрывчатых веществ.

Фигурантам дела вменяется организация террористического сообщества (часть 1 статьи 205.4 УК РФ), совершение террористических актов по эпизодам нападений на Эльджаркиева (пункт «б» части 3 статьи 205 УК РФ), незаконный оборот оружия (часть 3 статьи 222 УК РФ).

Напомним, что 2 ноября 2019 года в Москве были застрелены начальник ингушского ЦПЭ Ибрагим Эльджаркиев и его брат, врач московской больницы Ахмед Эльджаркиев.

В марте 2021 года следственный комитет РФ поименно установил практически всех организаторов и исполнителей покушений на главу ЦПЭ МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, в ходе которых погибли сам полицейский, его брат и охранник из Росгвардии. Акции, по версии следствия, совершили участники целого террористического сообщества, которое было сформировано около восьми лет назад.

 

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