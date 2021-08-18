Обвиняемый в получении взятки сотрудник Минпрома Ингушетии взят под стражу

«По версии следствия, подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей в качестве взятки за принятие положительного решения по продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по ходатайству следователя Магасский районный суд избрал 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле республиканской прокуратуры.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», на чиновника Минпрома возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.