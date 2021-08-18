Обвиняемый в получении взятки сотрудник Минпрома Ингушетии взят под стражу
По ходатайству следствия суд вынес постановление об аресте сотрудника министерства промышленности и цифрового развития, обвиняемого в получении взятки при продлении лицензии на продажу алкоголя, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.
«По версии следствия, подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей в качестве взятки за принятие положительного решения по продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя», — сказал сотрудник пресс-службы.
По его словам, по ходатайству следователя Магасский районный суд избрал 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле республиканской прокуратуры.
Как сообщала ранее газета «Ингушетия», на чиновника Минпрома возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.