Коррупция

Обвиняемый в получении взятки сотрудник Минпрома Ингушетии взят под стражу

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По ходатайству следствия суд вынес постановление об аресте сотрудника министерства промышленности и цифрового развития, обвиняемого в получении взятки при продлении лицензии на продажу алкоголя, сообщили газете «Ингушетия» в республиканской прокуратуре.

«По версии следствия, подозреваемый получил от руководителя коммерческой организации 1,5 млн рублей в качестве взятки за принятие положительного решения по продлению срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, по ходатайству следователя Магасский районный суд избрал 34-летнему мужчине меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца. Ход расследования уголовного дела находится на контроле республиканской прокуратуры.

Как сообщала ранее газета «Ингушетия», на чиновника Минпрома возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция за совершение этого преступления предусматривает лишение свободы на срок до пятнадцати лет.

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