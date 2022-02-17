Объём продукции предприятия «Молоко Ингушетии» достигает 14 тонн в сутки

Как сообщили газете «Ингушетия» в Минсельхозе региона, комплекс в сельском поселении Сагопши Малгобекского района начал свою работу в 2015 году. Продукция хозяйства поставляется жителям Ингушетии. На предприятии создано 55 постоянных рабочих мест, количество сезонных доходит до 120 человек.

Глава аграрного ведомства региона и представители правительства республики осмотрели территорию ООО «Молоко Ингушетии», оценили оборудование, обсудили перспективы дальнейшего развития предприятия.